Николай Азаров: Осенние изменения в Киеве: подготовка к зимнему сезону и президентским выборам в США

Осень – это подготовка к зимнему сезону. Ситуация в экономике, в энергетике, в инфраструктуре очень трудная, если не сказать, что практически безнадежная, потому что выведены из строя все практически тепловые электростанции, порядка 80%.
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