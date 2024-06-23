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Фюллькруг забил 4 гола на ЧМ/Евро после выхода на замену – рекорд Германии. Он делит 1-е место в списке бомбардиров Евро с 2 голами

Фюллькруг забил 4 гола на ЧМ/Евро после выхода на замену – рекорд Германии. Он делит 1-е место в списке бомбардиров Евро с 2 голами

Сборная Германии сыграла вничью с командой Швейцарии (1:1) в третьем туре группового этапа Евро-2024.

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