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Новости Тамбова

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15 апреля в Тамбове отключат электричество на 17 улицах

15 апреля в Тамбове отключат электричество на 17 улицах

Во вторник, 15 апреля, в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

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