Губернатор «поставил задачу» мэру Омска и главам районов начать отопительный сезон, «не дожидаясь нормативной температуры».
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Губернатор «поставил задачу» мэру Омска и главам районов начать отопительный сезон, «не дожидаясь нормативной температуры».