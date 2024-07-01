Ульянов: включение России в страны с высокими доходами показало провал санкций

Санкционные ограничения Запада оказались неэффективными Включение России Всемирным банком в число государств с высоким уровнем дохода среди населения демонстрирует неэффективность западных санкций, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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