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Газета Die Zeit призвала немцев не оплачивать «счет Путина»

Газета Die Zeit призвала немцев не оплачивать «счет Путина»

Издание Die Zeit опубликовало колонку обозревателя Михаэля Туманна, в котором он предложил немцам в качестве ответа энергетическому кризису в Европе начать экономить газ, чтобы, как он пишет, не платить российскому президенту Владимиру Путину.

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