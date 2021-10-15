Газета Die Zeit призвала немцев не оплачивать «счет Путина»

Издание Die Zeit опубликовало колонку обозревателя Михаэля Туманна, в котором он предложил немцам в качестве ответа энергетическому кризису в Европе начать экономить газ, чтобы, как он пишет, не платить российскому президенту Владимиру Путину.
Издание Die Zeit опубликовало колонку обозревателя Михаэля Туманна, в котором он предложил немцам в качестве ответа энергетическому кризису в Европе начать экономить газ, чтобы, как он пишет, не платить российскому президенту Владимиру Путину.
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