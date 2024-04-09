Винисиус сделал 2 ассиста в игре с «Сити». У вингера «Реала» 4 голевые в этой ЛЧ – как у Беллингема, Сака, Рафиньи и Галено

«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. В этом матче вингер хозяев Винисиус Жуниор отдал две голевые передачи партнерам по команде: на 14-й минуте он ассистировал Родриго, а на 79-й – Федерико Вальверде.