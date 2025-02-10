Неогороженная свалка вблизи Кирсово угрожает окружающей среде и здоровью людей

Вблизи села Кирсова, АТО Гагаузия, активисты Фонда экологического развития EcoDava обнаружили санкционированную свалку, которая, несмотря на своё легальное происхождение, не отвечает необходимым экологическим стандартам.
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