Депутат Гаврилов пенсия яшен арттырмый торган пенсия системасы реформасын тәкъдим итте

Россиядә пенсия яшен арттыру мәҗбүри түгел – пенсия системасын нәтиҗәлелеген туплау механизмнарын көчәйтү һәм пенсиягә соңрак чыккан өчен өстәмә түләүләр системасын төзеп бетерү хисабына яхшыртырга мөмкин.
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