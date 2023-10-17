Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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А, ведь, он не один такой вна Украине

А, ведь, он не один такой вна Украине

Где-то в недрах Украины нарастает недовольство происходящим. Пока что ещё возмущает недовольство коррупцией, воровством, хищениями, отсутствием подлинной демократии и нарушением элементарных прав человека.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Ни в грамм не верю этому перевёртышу!! Такая же бандеро-сволочь, как и вся укро-верхушка!
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7 час.
Elena Guseva
Только идиот выделяет запятыми &quot;ведь&quot;, &quot;причём&quot; и т.д.
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2 час.
Людмила Семенова
- переобувается... да кто ж тебе поверит....
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1 час.

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