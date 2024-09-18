Петербуржцам рассказали, где можно увидеть улетающих на зимовку птиц

Осенние миграции в самом разгаре Перелётные птицы потянулись из Петербурга на зимовку – несмотря на жаркий сентябрь, осенние миграции птиц в самом разгаре, сообщили Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.