Шоссе Ленточный Бор в Барнауле планируют расширить в ближайшие годы

Ранее планировалось строительство обхода города, однако это очень затратное мероприятие - примерно 70 млрд рублей В Совфеде поддержали проекты развития транспортной инфраструктуры Алтайского края, одним из которых стала инициатива по строительству транспортной развязки на пересечении с улицей Власихинской, которая станет продолжением реконструкции объездной автодороги в обход города Барнаула, сообщает правительство края.