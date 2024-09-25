Шоссе Ленточный Бор в Барнауле планируют расширить в ближайшие годы

Ранее планировалось строительство обхода города, однако это очень затратное мероприятие - примерно 70 млрд рублей В Совфеде поддержали проекты развития транспортной инфраструктуры Алтайского края, одним из которых стала инициатива по строительству транспортной развязки на пересечении с улицей Власихинской, которая станет продолжением реконструкции объездной автодороги в обход города Барнаула, сообщает правительство края.
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