Русские бойцы врезали под дых украинским нацистам: Карта специальной военной операции на Украине на 18 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваМинобороны РФ официально подтвердило освобождение Свердликова, населенного пункта, расположенного северо-западнее Суджи на границе с Сумской областью.
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