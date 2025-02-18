Русские бойцы врезали под дых украинским нацистам: Карта специальной военной операции на Украине на 18 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваМинобороны РФ официально подтвердило освобождение Свердликова, населенного пункта, расположенного северо-западнее Суджи на границе с Сумской областью.