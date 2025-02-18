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  • Ингерман Ланская
    нищета пасёт мымр!!!Бахилы в феврале ...
  • Сергей Потемкин
    Вот так нельзя написать, просто и понятно. Зачем то понадобилось вылить бочку бессмысленного поноса.В 2025 года День ...Скоро 23 февраля ...
  • Сергей Потемкин
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Русские бойцы врезали под дых украинским нацистам: Карта специальной военной операции на Украине на 18 февраля 2025 года и анализ событий в мире

Русские бойцы врезали под дых украинским нацистам: Карта специальной военной операции на Украине на 18 февраля 2025 года и анализ событий в мире

Русские бойцы врезали под дых украинским нацистам: Карта специальной военной операции на Украине на 18 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваМинобороны РФ официально подтвердило освобождение Свердликова, населенного пункта, расположенного северо-западнее Суджи на границе с Сумской областью.

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