Задымившийся у «Пионерской» троллейбус потушил его водитель На Коломяжском проспекте вблизи станции метро «Пионерская» утром 19 февраля задымился общественный транспорт.
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Задымившийся у «Пионерской» троллейбус потушил его водитель На Коломяжском проспекте вблизи станции метро «Пионерская» утром 19 февраля задымился общественный транспорт.