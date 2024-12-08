Беглая Светлана Лобода осталась без олигарха

Сбежавшая из России певица Светлана Лобода столкнулась с серьезными проблемами в карьере. Артистка переживает кризис: после переезда ее доходы упали в пять раз, билеты на спектакли продаются плохо, а заказы на новогодние корпоративы значительно упали.
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