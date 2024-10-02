Челябинские экс-следователи не выплатили компенсацию за смертельную драку

Бывшие сотрудники СКР по Челябинской области Дмитрий Зыков и Кирилл Зубков, осужденные за участие в смертельной драке у ТРК «Куба», так и не выплатили родителям погибшего компенсацию за причиненный моральный вред.
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