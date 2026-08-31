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Регионы России

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«Спартак» Кострома и «Ротор» сыграют в 9-м туре ФНЛ 31 августа

«Спартак» Кострома и «Ротор» сыграют в 9-м туре ФНЛ 31 августа

«Спартак» Кострома занимает 12-е место в турнирной таблице с 12 очками после семи сыгранных матчей. В предыдущем туре команда Романа Березовского уступила московскому «Торпедо» со счётом 0:3.

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