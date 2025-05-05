В южноуральских лесах вяз зацвел на месяц раньше срока

Реликт из эпохи Валдайского оледенения распустился в лесах Южного Урала. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», на месяц раньше своего среднемноголетнего срока на Таганае зацвел вяз или ильм горный.
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