В южноуральских лесах вяз зацвел на месяц раньше срока

Реликт из эпохи Валдайского оледенения распустился в лесах Южного Урала. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», на месяц раньше своего среднемноголетнего срока на Таганае зацвел вяз или ильм горный.