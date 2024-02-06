G7 ужесточит правила потолка цен на российскую нефть

Nikkei: G7 ужесточит для импортеров правила потолка цен на российскую нефть Министерство финансов Японии и соответствующие ведомства из других стран G7 («Большой семерки») планируют с 20 февраля ужесточить для импортеров российской нефти правила соблюдения потолка цен.
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