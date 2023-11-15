Реванш за поражение на Украине: под шумок кризиса в Газе США готовят удар по Ирану

Боевые корабли НАТО образовали гигантское полукольцо окружения персов — от Индийского океана до северной Атлантики Сергей Ищенко Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press Политики и эксперты во всем мире уже до мозолей стерли языки, предупреждая, что продолжающий бушевать кровопролитный палестино-израильский конфликт запросто может выйти из-под чьего-либо контроля.
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