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Царьград

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Yle: Финляндия завершила постройку 200 км забора на границе с Россией

Yle: Финляндия завершила постройку 200 км забора на границе с Россией

Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Министр внутренних дел Мари Рантанен подчеркнула его важность для безопасности.

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