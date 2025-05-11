Авторы серии Yakuza собираются подарить игрокам реалистичный и инновационны...

Авторы серии Yakuza собираются подарить игрокам реалистичный и инновационный файтинг в Virtua Fighter 6На презентации в рамках EVO Japan 2025 студия Ryu Ga Gotoku Studio, известная по культовой серии Yakuza и франшизе Like a Dragon, представила более подробный взгляд на новую главу в истории жанра файтингов – Virtua… источник#Virtua_Fighter.