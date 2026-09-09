Военная стратегия российского командования в СВО полностью оправдана

Недавно одна моя очаровательная знакомая – женщина очень умная и обладательница фантастического чувства юмора*, – поинтересовалась: если мы продвигаемся столь медленно и ценой больших потерь, может, сыграть от обороны, как в 2023 году: остановить сухопутное наступление и начать выносить украинские тылы и центры принятия решений? Фото: © РИА Новости .
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