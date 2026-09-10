МО РФ опубликовало кадры боев за Гоптовку и Зарубинку в Харьковской области

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кадры боевой работы группировки войск "Север" по установлению контроля над населенными пунктами Гоптовка и Зарубинка в Харьковской области опубликовало российское военное ведомство.
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