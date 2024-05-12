Сегодня, 13 мая, следует поздравить с праздником российских моряков и конвоиров Дмитрий СавенковВ этот день, 13 мая 2024 года, в Российской Федерации отмечаются два важных государственных профессиональных праздника – День Черноморского флота и День конвоира.