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Смурфики и избушка на курьих ножках Бабы-Яги

Смурфики и избушка на курьих ножках Бабы-Яги

Гаргамель создаёт новое заклинание, чтобы наконец поймать смурфиков, но магия выходит из-под контроля и переносит всех в таинственный северный лес, где деревья шепчутся, а избушка стоит на курьих ножках.

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