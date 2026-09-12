Смурфики и избушка на курьих ножках Бабы-Яги

Гаргамель создаёт новое заклинание, чтобы наконец поймать смурфиков, но магия выходит из-под контроля и переносит всех в таинственный северный лес, где деревья шепчутся, а избушка стоит на курьих ножках.
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