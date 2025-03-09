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Последние звонки пройдут 24 мая, выпускные — 28 июня: важные даты для школьников

Последние звонки пройдут 24 мая, выпускные — 28 июня: важные даты для школьников

Российские школы готовятся к последним звонкам 24 мая и выпускным 28 июня. Министерство просвещения России предоставило рекомендации регионам.

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