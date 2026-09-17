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Стильная Вербицкая, Бледанс и другие звезды поддержали Юлию Беретту на премьере клипа

Стильная Вербицкая, Бледанс и другие звезды поддержали Юлию Беретту на премьере клипа

Рассказываем, как прошла закрытая вечеринка в самом центре Москвы. Юлия Беретта пресс-служба Юлии БереттыВ московском кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате прошлая закрытая вечеринка.

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