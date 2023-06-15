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Цветы, концерты и сапборды: 5 фактов о форуме в Петербурге

Цветы, концерты и сапборды: 5 фактов о форуме в Петербурге

Гостей встретят бегонии    Более 300 тыс. цветов высадили городские садовники к форуму. Озеленение территорий прошло как на площадках ПМЭФ-2023, так и на путях прибытия и передвижения участников: это Московский, Петродворцовый и Пушкинский районы.

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