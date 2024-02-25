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Под Авдеевкой впервые заметили американские танки Abrams

Под Авдеевкой впервые заметили американские танки Abrams

Также ВСУ пытаются наращивать применение беспилотной авиации на этом направлении, сказал советник главы ДНРРоссийские военные впервые заметили американские танки Abrams у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

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