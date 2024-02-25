Под Авдеевкой впервые заметили американские танки Abrams

Также ВСУ пытаются наращивать применение беспилотной авиации на этом направлении, сказал советник главы ДНРРоссийские военные впервые заметили американские танки Abrams у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
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