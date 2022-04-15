ДАВАЙ ПОГОВОРИМ

10 792 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Я Елена
    Да уж, тем бульоном сыт не будешь)))Бульон из сена и ...
  • Я Елена
    Вспомнила строчку из стихотворения о галстуке: как повяжешь галстук, береги его, он ведь с красным знаменем цвета одн...14 апреля 1918 го...
  • Я Елена
    12 апреля - День ...

Кому можно было пожаловаться в Советском Союзе: Феномен жалобных книг

Кому можно было пожаловаться в Советском Союзе: Феномен жалобных книг

Точно неизвестно, когда в Стране Советов появилась первая жалобная книга. Но неизменный атрибут советской сферы обслуживания, ставший популярным к середине 20-х, стал единственным шансом влиять на несознательных завмагов и нерадивых продавцов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх