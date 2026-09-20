Кэти Перри вышла в свет с возлюбленным Джастином Трюдо

Кэти Перри появилась на публике вместе с возлюбленным Джастином Трюдо. Певица и бывший премьер-министр Канады в числе других звёзд посетили гала-вечер по случаю открытия Музея нарративного искусства Джорджа Лукаса в Лос-Анджелесе.