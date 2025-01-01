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Лучше хорошая война, чем плохой мир!

Давайте  для  разнообразия что-то  оптимистичное в Новый год.Итоги года. Главное.Не люблю излишнего оптимизма, но, в целом, в военном отношении уходящий год для нас сложился определенно неплохо.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Война СВО до последнего хохла. Хохол подох а нам в России по хуй
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