Тысячи самолетов НАТО в войне против России могут остаться без пилотов

Пока безответственные западные политики подсчитывают тысячи истребителей для полномасштабной воздушной войны блока НАТО с Россией, более адекватные эксперты задаются вопросом, а хватит ли пилотов для ведения конвенциональных боевых действий?Да, глубокий кадровый кризис в ВВС стран НАТО, астрономическая стоимость подготовки западных военных летчиков и пугающая статистика.