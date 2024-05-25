Страна и люди
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Страна и люди

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  • alik3456 Джексон
    Конь в пальто или Кот бухой...Он назвал Путина ...
  • Авас Анекак
    какой вы милосердный есть народная мудрость ------проблему со спиной может решить только милая девушка с садовым инст...Он назвал Путина ...
  • alik3456 Джексон
    А он сзади пристроился...Он назвал Путина ...

Киев признаёт неэффективность западного оружия из-за российских помех

Киев признаёт неэффективность западного оружия из-за российских помех

WP: российские системы помех РЭБ сделали неэффективным западное оружие ВСУ Снаряды Excalibur и некоторые передовые образцы вооружений, полученные Украиной от США, потеряли более 90% от былой эффективности из-за российской системы РЭБ, выяснила WP.

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