Ипотечный стандарт и высокий спрос на «вторичку»: что ждет рынок недвижимости в 2025 году

Минувший 2024 год стал для рынка недвижимости настоящей проверкой на прочность. Трансформация льготных ипотечных программ, отмена господдержки под 8% годовых, заоблачные ставки по кредитам на жилье охладили интерес к покупке квартир.
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