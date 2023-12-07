В части Якутии температура воздуха упала ниже 45 градусов

В ряде районов Якутии установился мороз со значением минус 45 градусов и ниже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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