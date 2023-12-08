Пентагон: Помощь Украине станет разумной инвестицией от войны в Европе

Военная помощь, оказываемая Украине, сможет послужить разумной инвестицией в национальную безопасность Соединенных Штатов Америки, а также станет причиной предотвращения возможной большей войны на территории Европы.
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