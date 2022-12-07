Феликс может перейти в «Астон Виллу». Переговоры с «Атлетико» уже идут

Жоау Феликс может перейти в «Астон Виллу» из «Атлетико». По данным Marca, генеральный директор «рохибланкос» Мигель Анхель Хиль Марин уже ведет переговоры с «Астон Виллой» по поводу трансфера 23-летнего футболиста.
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