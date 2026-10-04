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Аргументы недели

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Необъявленный визит Мерца в Киев вызвал возмущение в Германии

Необъявленный визит Мерца в Киев вызвал возмущение в Германии

«Мерц в немецкий национальный праздник едет на Украину и обещает дополнительные миллиарды из немецких налоговых средств, которых не хватает на пенсионные фонды и кассы медстрахования, в то время как Германия переживает самый серьёзный энергетический кризис», — возмутилась сопредседатель АдГ Вайдель.

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