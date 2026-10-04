«Мерц в немецкий национальный праздник едет на Украину и обещает дополнительные миллиарды из немецких налоговых средств, которых не хватает на пенсионные фонды и кассы медстрахования, в то время как Германия переживает самый серьёзный энергетический кризис», — возмутилась сопредседатель АдГ Вайдель.
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Мерц возомнил себя эрцгерцогом Фердинандом. Так себе исполнил.
Мерц наследник фашизма и горой стоит за бывших их союзников в ВОВ. А кто его остановит в Германии-там "демократия" правит!