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Центр общественного наблюдения за выборами посетили руководители учреждений соцзащиты

Такие визиты - добрая традиция во время проведения избирательных кампанийТакие визиты - добрая традиция во время проведения избирательных кампанийКак подчеркнул исполняющий обязанности министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов, Центр общественного наблюдения прикладывает все больше усилий для обеспечения максимальной открытости процесса голосования.

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