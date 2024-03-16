Центр общественного наблюдения за выборами посетили руководители учреждений соцзащиты

Такие визиты - добрая традиция во время проведения избирательных кампанийТакие визиты - добрая традиция во время проведения избирательных кампанийКак подчеркнул исполняющий обязанности министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов, Центр общественного наблюдения прикладывает все больше усилий для обеспечения максимальной открытости процесса голосования.