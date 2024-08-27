Битва за Часов Яр. Подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады и спецназа «Ахмат» продолжают давить противника на земле и воздухе.
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Битва за Часов Яр. Подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады и спецназа «Ахмат» продолжают давить противника на земле и воздухе.
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