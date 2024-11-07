Щербаков: Новый ЖК будет построен в Даниловском районе

Новый жилой комплекс появится в Даниловском районе по адресу: ул. Автозаводская, з/у 23/436. О согласовании проекта рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии