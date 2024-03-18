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Путин набирает 81,65% голосов после обработки 99,29% протоколов в Петербурге

Путин набирает 81,65% голосов после обработки 99,29% протоколов в Петербурге

Кандидат в президенты Российской Федерации Владимир Путин сумел набрать 81,65% голосов в соответствии с результатами обработки 99,29% протоколов в рамках голосования на выборах главы государства, которое состоялось на территории Санкт-Петербурга.

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