Avia.pro - СМИ Нижневартовск, город нефтяников и суровых зим, на днях стал ареной для истории, от которой мурашки бегут по коже.
Полицейских прямо с нагрудными жетонами взяли прямо на детской площадке: Иностранцев они отпускали без шума и пыли
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Таких в полиции очень много. И верхним совершенно не надо крышевать этих вымогателей. Думаю, на этих патрулях чаще всего все и замыкается. Те, что наверху так не мелочатся. А может, они и берут оброк с подчинённых, вот те и выкручиваются как могут. Все прогнило насквозь
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13 час.
ВА
Владимир Акулов
Начальник продает за деньги и взятки то , чем распоряжается...Госаппарат - это ИНСТРУМЕНТ государства... А любой инструмент надо контролировать и *подтачивать * .
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13 час.
ВЛАДИМИР МИХАЙЛИЩЕВ
полицаи в ВОВ были погаными предателями страны их в 1945 году вешали как погань на столбах в селах и деревнях
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3 час.
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