Полицейских прямо с нагрудными жетонами взяли прямо на детской площадке: Иностранцев они отпускали без шума и пыли

Elena Dmitrieva

Таких в полиции очень много. И верхним совершенно не надо крышевать этих вымогателей. Думаю, на этих патрулях чаще всего все и замыкается. Те, что наверху так не мелочатся. А может, они и берут оброк с подчинённых, вот те и выкручиваются как могут. Все прогнило насквозь