❗️⚡️Поступает информация об установлении подразделениями ГрВ «Центр» физического контроля над большей частью территории села Лысовка в 6 км юго-восточнее Красноармейска.
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❗️⚡️Поступает информация об установлении подразделениями ГрВ «Центр» физического контроля над большей частью территории села Лысовка в 6 км юго-восточнее Красноармейска.