Who Is Hitting Syria's Gas Lines As The Energy Corridors Take Shape? Authored by Aghiad Hegazi via The Cradle Over recent weeks, gas lines in eastern Syria and near Damascus have been hit by explosions, interrupting supplies to power stations and cutting electricity across large areas.
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