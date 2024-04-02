WSJ: «Криптовалюты подпитывают российскую теневую торговлю комплектующими для оружия»

«Для российской военной машины Tether стал незаменимым. Стейблкоин помогает российским компаниям обходить западные санкции и закупать товары двойного назначения, которые идут на беспилотники и другое высокотехнологичное вооружение.
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