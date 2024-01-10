"Я разобью тысячу таких лжеартистов". Никита Кологривый высказался о Даниле Козловском и собрался покорить Голливуд

Актёр Никита Кологривый, известный по роли в сериале "Слово пацана", во время беседы в Школе-студии "Останкино" высказался о Даниле Козловском и заявил, что одна из самых известных его ролей — в фильме "Духless" — очень лёгкая.
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