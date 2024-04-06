«Я убью тебя, лодочник»: неузнаваемый профессор Лебединский нищенствует в США

ЮШ Юрий Шестаков Зачастую, пропиаренные исполнители считают себя приближенными к высоким иерархическим инстанциям, порхают над всеми и, как бы свысока, лицезреют мелких букашек где-то там в большом зале с восхищёнными лицами, обращёнными к ним, полубогам сцены. А потом искусственный туман рассеивается и наступает реальная жизнь с её серьёзными намерениями к забронзовевшим персонам, вокруг которых остаются сумерки и пустота жизни... Лёгкая жизнь приводит к тяжёлому прозрению!

НС Почему же "автор одного хита" ? были у него и другие песни! "Доче", "Спят медведи и слоны", "Учат в школе", "Зато меня любят таксисты". Наверное и другие были. Жаль его, но помочь могут люди со средствами, а не такие же простые бедняки. Не надо ему было уезжать, здесь бы хоть заработать мог, а там он никому не нужен.