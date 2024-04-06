Профессор Лебединский прославился выступлениями с группой «Русский размер», а также композицией «Я убью тебя, лодочник», которая стала культовой.
«Я убью тебя, лодочник»: неузнаваемый профессор Лебединский нищенствует в США
Комментарии
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ЮШ
Юрий Шестаков
Зачастую, пропиаренные исполнители считают себя приближенными к высоким иерархическим инстанциям, порхают над всеми и, как бы свысока, лицезреют мелких букашек где-то там в большом зале с восхищёнными лицами, обращёнными к ним, полубогам сцены. А потом искусственный туман рассеивается и наступает реальная жизнь с её серьёзными намерениями к забронзовевшим персонам, вокруг которых остаются сумерки и пустота жизни... Лёгкая жизнь приводит к тяжёлому прозрению!
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6 час.
НС
Почему же "автор одного хита" ? были у него и другие песни! "Доче", "Спят медведи и слоны", "Учат в школе", "Зато меня любят таксисты". Наверное и другие были. Жаль его, но помочь могут люди со средствами, а не такие же простые бедняки. Не надо ему было уезжать, здесь бы хоть заработать мог, а там он никому не нужен.
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5 час.
Н
НС
Есть у нас такой певец - Вячеслав Никадимус. Ну за пределами нашего города я даже не знаю - известен ли... Пел в-общем то неплохо(ну на любителя), сочинял . А теперь уж не поёт, а занялся ремонтом обуви - он по национальности Ассириец, а они издавна обувью занимаются.
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5 час.
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