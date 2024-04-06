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Свежие комментарии

  • НС
    Глаша - красотка!  Она мне всегда нравилась. А арбенина - фууууу....Арбенина, Тархано...
  • НС
    Есть у нас такой певец - Вячеслав Никадимус. Ну за пределами нашего города я даже не знаю - известен ли...   Пел в-об...«Я убью тебя, лод...
  • НС
    Почему же "автор одного хита" ?  были у него и другие песни!   "Доче", "Спят медведи и слоны", "Учат в школе", "Зато ...«Я убью тебя, лод...

«Я убью тебя, лодочник»: неузнаваемый профессор Лебединский нищенствует в США

«Я убью тебя, лодочник»: неузнаваемый профессор Лебединский нищенствует в США

Профессор Лебединский прославился выступлениями с группой «Русский размер», а также композицией «Я убью тебя, лодочник», которая стала культовой.

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Комментарии
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ЮШ
Юрий Шестаков
Зачастую, пропиаренные исполнители считают себя приближенными к высоким иерархическим инстанциям, порхают над всеми и, как бы свысока, лицезреют мелких букашек где-то там в большом зале с восхищёнными лицами, обращёнными к ним, полубогам сцены. А потом искусственный туман рассеивается и наступает реальная жизнь с её серьёзными намерениями к забронзовевшим персонам, вокруг которых остаются сумерки и пустота жизни... Лёгкая жизнь приводит к тяжёлому прозрению!
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6 час.
НС
Почему же &quot;автор одного хита&quot; ?  были у него и другие песни!   &quot;Доче&quot;, &quot;Спят медведи и слоны&quot;, &quot;Учат в школе&quot;, &quot;Зато меня любят таксисты&quot;. Наверное и другие были. Жаль его, но помочь могут люди со средствами, а не такие же простые бедняки. Не надо ему было уезжать, здесь бы хоть заработать мог, а там он никому не нужен.
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5 час.
Н
НС
Есть у нас такой певец - Вячеслав Никадимус. Ну за пределами нашего города я даже не знаю - известен ли...   Пел в-общем то неплохо(ну на любителя), сочинял .  А теперь уж не поёт, а занялся ремонтом обуви - он по национальности Ассириец, а они издавна обувью занимаются.
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5 час.

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